Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:01, 19 сентября 2023Россия

В российском городе снова ввели режим ЧС из-за нападений собак на людей

Мэр Магадана Гришан заявил о вводе режима ЧС из-за нападений собак на людей

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Магадане ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за участившихся случаев нападения собак на людей. Об этом сообщил мэр российского города Юрий Гришан в Telegram-канале.

Режим ЧС в городе начнет действовать с вечера вторника, 19 сентября. Мэр пообещал принять все меры для обеспечения безопасности жителей.

За месяц в Магадане собаки дважды нападали на людей. В августе стая собак набросилась на мужчину во дворе дома, его не смогли спасти врачи. В ночь на 14 сентября собаки напали на мужчину в районе набережной реки Магаданки.

Зимой 2022 года в Магадане уже действовал режим ЧС из-за большого числа бездомных собак на улицах. Тогда мэр сообщал об учащении числа обращений местных жителей о скоплениях стай животных.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    В России стали находить дроны ВСУ с таймерами самоуничтожения

    Плату за аренду земли у государства в регионах определят по-новому

    Заболеваемость COVID-19 выросла за неделю на 48 процентов

    Минцифры назвало сроки начала полноценной работы единого реестра воинского учета

    Бывший вице-президент США заявил о превращении Китая в «империю зла»

    Захарова ответила на нападки замглавы МИД Польши против России

    Пушилин объяснил положение Клещеевки и Андеевки на фронте

    В российском городе снова ввели режим ЧС из-за нападений собак на людей

    Раскрыты главные продукты Apple в 2024 году

    В Москве 11-летнего мальчика укололи в школе шприцем с неизвестным содержимым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости