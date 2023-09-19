В российском городе снова ввели режим ЧС из-за нападений собак на людей

Мэр Магадана Гришан заявил о вводе режима ЧС из-за нападений собак на людей

В Магадане ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за участившихся случаев нападения собак на людей. Об этом сообщил мэр российского города Юрий Гришан в Telegram-канале.

Режим ЧС в городе начнет действовать с вечера вторника, 19 сентября. Мэр пообещал принять все меры для обеспечения безопасности жителей.

За месяц в Магадане собаки дважды нападали на людей. В августе стая собак набросилась на мужчину во дворе дома, его не смогли спасти врачи. В ночь на 14 сентября собаки напали на мужчину в районе набережной реки Магаданки.

Зимой 2022 года в Магадане уже действовал режим ЧС из-за большого числа бездомных собак на улицах. Тогда мэр сообщал об учащении числа обращений местных жителей о скоплениях стай животных.