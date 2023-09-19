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17:00, 19 сентября 2023Из жизни

Редчайшую видеоигру выставили на продажу за пять миллионов рублей

Daily Star: в Канаде на eBay выставили редчайшую версию игры Duck Hunt 1984 года

Скриншот: Игра The Duck Hunt

В онлайн-магазине eBay появилась редчайшая версия видеоигры Duck Hunt для игровой приставки Nintendo Entertainment System (NES). Об этом сообщает Daily Star.

На продажу выставлена версия игры 1984 года, выпущенная для Гонконга на английском языке еще до того, как она вышла на западный рынок. Особенностью этого издания является синяя упаковка картриджа, тогда как в Европе и Америке картриджи с Duck Hunt продавались в черных коробках.

Продавец, житель Канады, хочет за нее 69,3 тысячи канадских долларов (около 5 миллионов рублей). Отмечается, что картридж находится в близком к идеальному состоянии, если не считать немного стершуюся синюю краску на верхушке коробки. Представитель продавца заявил, что лот является «единственной в своем роде драгоценностью, выпущенной еще до прихода игры в Северную Америку».

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Игра Duck Hunt была выпущена Nintendo в 1984 году специально для светового пистолета Zapper и стала одной из самых популярных игр в истории NES. Всего было продано более 28 миллионов копий, что делает ее второй по продажам за историю приставки.

Ранее сообщалось, что на онлайн-торгах в США кассету с культовым фильмом «Назад в будущее» продали за 10 тысяч долларов. Особый ажиотаж вызвало то, что лот продавался в оригинальной упаковке.

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    Никита Савин
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