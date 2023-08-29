Кассету с культовым фильмом из 80-х продали с аукциона за 954 тысячи рублей

The Sun: в США кассету с фильмом «Назад в будущее» продали за $10 тысяч

На онлайн-торгах в США кассету с культовым фильмом «Назад в будущее» продали за 10 тысяч долларов (954 тысячи рублей). Об этом сообщает The Sun.

VHS-кассета 1986 года выпуска вызвала огромный интерес среди участников аукциона Heritage Auctions, проходившего в Далласе, штат Техас. В итоге она была куплена вдвое дороже ожидаемой цены. Особый ажиотаж вызвало то, что лот продавался в оригинальной упаковке.

The Sun отмечает, что спрос на видеокассеты с классическими фильмами 1980-х годов значительно вырос в последнее время. За ними охотятся ностальгирующие коллекционеры, смотревшие эти картины в детстве. В частности, в 2022 году копия «Назад в будущее», ранее принадлежавшая актеру Тому Уилсону, который сыграл в трилогии Биффа Таннена, ушла с молотка за 75,6 тысячи долларов.

«"Назад в будущее" — одна из лент, которые особенно привлекают коллекционеров VHS и киноманов. С прошлого года мы фиксируем устойчивый спрос на кассеты с ней на нескольких площадках», — заявил пресс-секретарь Heritage Auctions Джей Карлсон.

В марте 2022 года сообщалось, что прототип старой домашней игровой приставки первого поколения Home Pong продали на аукционе более чем за 270 тысяч долларов. Лот представлял собой рабочий чип игры на печатной плате в деревянном макете корпуса ручной работы.