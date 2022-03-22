Прототип старой игровой приставки продали за 28 миллионов рублей

Прототип приставки Pong продали на аукционе в США за 270 тысяч долларов

В США прототип старой домашней игровой приставки первого поколения Home Pong продали на аукционе более чем за 270 тысяч долларов (28 миллионов рублей). Об этом сообщает UPI.

Как сообщили устроители бостонского аукциона RR Auction, лот представлял собой рабочий чип игры на печатной плате в деревянном макете корпуса ручной работы. На основе этого прототипа с 1975 года выпускалась приставка Sears «Tele» Pong, а с 1976 года — Pong Model C-100 от Atari.

Лот поступил на торги из личной коллекции Алана Алкорна, инженера, создавшего первые игровые автоматы Pong в 1972 году и работавшего над домашней версии игры. К прототипу приставки было приложено письмо разработчика.

«К 1975 году Atari удалось захватить рынок игровых автоматов, и компания решила начать выпуск домашних приставок. Мы должны были сделать так, чтобы Pong работала на единственном чипе, и тогда игру приобрести смог бы массовый покупатель», — говорится в послании Алкорна.

Видеоигра Pong представляет собой простейший симулятор настольного тенниса, в котором игроки отбивают мяч, управляя двумя ракетками по разные стороны экрана. Игра была очень популярна в 1970-х годах, а сегодня ее появление считается одной из важнейших вех в истории игровой индустрии.

Ранее сообщалось, что в США на аукционе за рекордную сумму был продан картридж с видеоигрой 1990 года выпуска. Речь идет о запечатанной копии симулятора американского футбола John Madden Football для приставки Sega Genesis.