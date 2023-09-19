Азербайджан оценил возможность встречи с армянами Карабаха

Администрация Алиева: Азербайджан готов встретиться в Евлахе с армянами Карабаха

Азербайджан готов встретиться в Евлахе с представителями армянского населения Нагорного Карабаха. Возможность встречи оценили в администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева, пишет Telegram-канал «Sputnik Азербайджан».

«Однако для прекращения антитеррористических мер незаконные армянские вооруженные формирования должны сдать все оружие, а незаконный режим должен быть распущен», — добавили в администрации.

В противном случае антитеррористические меры продолжатся до конца, пообещали представители Алиева.

19 сентября в Минобороны Азербайджана проинформировали о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В ведомстве также указали, что были нанесены удары по силам Армении в регионе. В свою очередь, жители Степанакерта в Нагорном Карабахе сообщили об артобстреле окраин города.