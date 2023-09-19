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11:47, 19 сентября 2023Мир

В ЕК прокомментировали конфискацию товаров из России

Представитель ЕК Ферри: страны ЕС сами определят действия с товарами из России

Фото: Francisco Seco / AP

Страны Европейского союза (ЕС) будут самостоятельно определять необходимость конфискации товаров из России. Об этом заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Даниэл Шеридан Ферри, передает РИА Новости.

«Государства-члены ЕС должны сами решать, что делать с товарами, которые уже попали на их территорию. Они должны оценивать все обстоятельства и действовать в соответствии со своими национальными правилами и процедурами», — прокомментировал он.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс призвал конфисковать и перерегистрировать российские автомобили, находящиеся на территории страны. Он отказался комментировать заявление правительства по данной теме и заключил, что санкции должны быть выполнены.

10 сентября Евросоюз заявил о запрете на въезд россиянам с личными смартфонами и автомобилями. Спустя два дня Еврокомиссия пересмотрела это решение, смягчив применяемые к россиянам меры.

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    Анастасия Заикина
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