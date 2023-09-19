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15:37, 19 сентября 2023Силовые структуры

Жалобу американского журналиста на арест в Москве сняли с рассмотрения

Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на арест Гершковича по делу о шпионаже

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на продление срока ареста журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Апелляционная инстанция вернула в суд первой инстанции материалы дела для устранения нарушений, которые не позволяют провести слушания по жалобе американца. Детали допущенных нарушений неизвестны, так как заседание проходило в закрытом режиме. После их устранения Мосгорсуд готов рассмотреть жалобу Гершковича.

На слушаниях 19 сентября присутствовала посол США в России Лиз Трасс и представители американской дипмиссии.

24 августа Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца, до 30 ноября, арест Гершковича. Он отказывается признать вину и заявляет о готовности доказать свою невиновность.

Его задержали 30 марта в Екатеринбурге. В отношении Гершковича было возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну.

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    Любовь Ширижик
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