Жалобу американского журналиста на арест в Москве сняли с рассмотрения

Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на арест Гершковича по делу о шпионаже

Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на продление срока ареста журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Апелляционная инстанция вернула в суд первой инстанции материалы дела для устранения нарушений, которые не позволяют провести слушания по жалобе американца. Детали допущенных нарушений неизвестны, так как заседание проходило в закрытом режиме. После их устранения Мосгорсуд готов рассмотреть жалобу Гершковича.

На слушаниях 19 сентября присутствовала посол США в России Лиз Трасс и представители американской дипмиссии.

24 августа Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца, до 30 ноября, арест Гершковича. Он отказывается признать вину и заявляет о готовности доказать свою невиновность.

Его задержали 30 марта в Екатеринбурге. В отношении Гершковича было возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну.