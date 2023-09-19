Оценено влияние запрета льготной ипотеки без прописки на стоимость жилья

ГК «Родина»: ужесточение условий по выдаче ипотеки не изменит цены на жилье

Запрет на выдачу ипотеки без постоянной или временной прописки в регионе покупки не скажется на стоимости жилья. Такое мнение высказал основатель и совладелец девелоперской группы «Родина» Владимир Щекин в беседе с «Известиями».

«Действительно, в текущем году мы видим большой поток покупателей нового жилья в Новой Москве из других регионов России, но в целом всегда на всех локальных рынках преобладают местные — от 70 до 90 процентов сделок», — заметил бизнесмен.

По его прогнозам, цены на жилье стабилизируются на текущем уровне после адаптации спроса к растущим ставкам по ипотеке и новым требованиям к кредиторам. «При этом объем предложения не снижается, то есть конкуренция может обостриться. На этом фоне застройщики будут проводить более сдержанную ценовую политику», — заключил Щекин.

Ранее в Госдуме предложили запретить льготную ипотеку без временной или постоянной прописки в регионе, в котором планируется покупка. Большинство заемщиков, как отмечается, приобретая жилье в другом регионе, преследуют инвестиционные цели, а значит, не нуждаются в мерах господдержки. Перегрев рынка недвижимости может привести к ценовому пузырю.