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08:20, 19 сентября 2023Бывший СССР

Во Львове после серии взрывов загорелся промышленный склад

Мэр Львова Садовый сообщил о возгорании на промышленном складе

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Во Львове после серии взрывов загорелся промышленный склад, об этом в Telegram сообщил мэр города Андрей Садовый.

По его словам, пострадал один человек, из-под обломков здания достали мужчину, он получил перелом и был доставлен в больницу. Оперативные работы продолжаются.

Глава областной администрации Максим Козицкий подтвердил сообщения о взрывах и пожаре на складе. Он отметил, что в регионе звучала воздушная тревога, работали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее взрывы произошли в Одессе, Кривом Роге и Хмельницкой области. Воздушная тревога объявлялась в восьми областях Украины: Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Ровненской и Житомирской. Кроме того, в Харькове произошла серия взрывов, об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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    Марина Совина
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