Россиянка пострадала в результате перестрелки в Махачкале

МВД России: в результате перестрелки в Махачкале пострадала женщина

Случайная прохожая пострадала в результате перестрелки на улицах Махачкалы Республики Дагестан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД региона.

По данным ведомства, конфликт произошел на улице Акушинского. Двое мужчин устроили перестрелку из травматического оружия, в результате которой пострадала 35-летняя жительница города. Сейчас участники конфликта задержаны — с ними работают сотрудники полиции.

Пострадавшую женщину госпитализировали в больницу с ранением в живот. Она находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее российского кинопродюсера Гранта Палагаева ранили в перестрелке в его доме. Мужчина получил ранение руки и потерял сознание.