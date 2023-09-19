Силовые структуры
Россиянка пострадала в результате перестрелки в Махачкале
МВД России: в результате перестрелки в Махачкале пострадала женщина
Случайная прохожая пострадала в результате перестрелки на улицах Махачкалы Республики Дагестан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД региона.
По данным ведомства, конфликт произошел на улице Акушинского. Двое мужчин устроили перестрелку из травматического оружия, в результате которой пострадала 35-летняя жительница города. Сейчас участники конфликта задержаны — с ними работают сотрудники полиции.
Пострадавшую женщину госпитализировали в больницу с ранением в живот. Она находится в состоянии средней степени тяжести.
Ранее российского кинопродюсера Гранта Палагаева ранили в перестрелке в его доме. Мужчина получил ранение руки и потерял сознание.