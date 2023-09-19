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20:57, 19 сентября 2023Силовые структуры

Россиянка пострадала в результате перестрелки в Махачкале

МВД России: в результате перестрелки в Махачкале пострадала женщина

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Случайная прохожая пострадала в результате перестрелки на улицах Махачкалы Республики Дагестан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД региона.

По данным ведомства, конфликт произошел на улице Акушинского. Двое мужчин устроили перестрелку из травматического оружия, в результате которой пострадала 35-летняя жительница города. Сейчас участники конфликта задержаны — с ними работают сотрудники полиции.

Пострадавшую женщину госпитализировали в больницу с ранением в живот. Она находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее российского кинопродюсера Гранта Палагаева ранили в перестрелке в его доме. Мужчина получил ранение руки и потерял сознание.

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    Олеся Мицкевич
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