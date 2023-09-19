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20:29, 19 сентября 2023Мир

У Зеленского собрались требовать отчеты за предоставленную от США помощь

Маккарти пообещал потребовать от Зеленского отчет об отданной ВСУ помощи США

Фото: Reuters

Прежде чем говорить о предоставлении дополнительной помощи, необходимо, чтобы Владимир Зеленский представил отчет о полученной от США финансовой и военной помощи для Вооруженных сил Украины. Об этом пообещал спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти, сообщает Reuters.

«Зеленский что, избран в конгресс? Он наш президент? Я не собираюсь ничего обещать. У меня есть к нему вопросы — где отчетность за деньги, которые мы уже потратили, каков план достижения победы. Я думаю, это то, что американское общество хочет знать», — заверил спикер, добавив, что настроен потребовать все необходимые документы.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на пресс-конференции обещал выделить дополнительные пакеты американской военной помощи ВСУ. Он также отметил, что США почти на регулярной основе оказывали Украине дополнительную помощь в сфере безопасности.

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    Виктория Кондратьева
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