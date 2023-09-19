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09:01, 19 сентября 2023Наука и техника

Раскрыты последствия существования «гор» у нейтронной звезды

arXiv: нейтронная звезда с неровностями производит гравитационные волны

Изображение: NASA's Goddard Space Flight Center / S. Wiessinger / Phys.org

Ученые Университета Индианы раскрыли последствия существования «гор» на поверхности нейтронных звезд. В присутствии не осесимметричной деформации коры вращающаяся вокруг оси звезда должна производить гравитационные волны, которые ограничивают максимальную скорость вращения. Результаты исследования опубликованы в репозитории препринтов arXiv.

По словам авторов научной работы, характер гравитационных волн, производимых нейтронной звездой, будет зависеть от распределения и масштаба «горных хребтов». Чтобы получить представление о том, как это может работать, исследователи рассмотрели планеты и спутники Солнечной системы, такие как Меркурий и Энцелад — спутник Сатурна.

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Меркурий, например, имеет тонкую корку над большим металлическим ядром и лопастные уступы. Вероятно, они вызваны деформацией сжатия литосферных плит при охлаждении внутренней части планеты. Энцелад, с другой стороны, имеет тонкую ледяную корку над океаническим слоем и имеет узор в виде «тигровых полос» на горах. Эти миры объединяет то, что особенности рельефа обусловлены взаимодействием земной коры и недр.

Существование крупномасштабных неровностей корки нейтронной звезды, подобных уступам Меркурия, приводит к формированию гравитационных волн, которые устанавливают верхнюю границу скорости вращения этих объектов.

Авторы отмечают, что современные астрономические инструменты в лучшем случае достаточно чувствительны, чтобы наблюдать горы, которые лишь в 1000 раз меньше неровности максимально возможного размера. К сожалению, до сих пор это явление не наблюдалось.

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    Александр Еникеев
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