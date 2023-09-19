В России назвали цели миротворцев в Нагорном Карабахе

Депутат Госдумы Красов: миротворцы в Карабахе обеспечивают стабильность

Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе, чтобы обеспечить прекращение боевых действий Азербайджана и Армении. Конфликт в этом регионе не нужен ни России, ни Турции, ни Армении и Азербайджану. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Наши миротворцы находятся там, чтобы прекратить боевые действия со стороны Азербайджана и Армении. По сути, они являются неким живым щитом, который обеспечивает стабильность и безопасность жителей в этом регионе. Именно благодаря действиям миротворцев кровопролитие было прекращено», — сказал Красов.

Политик напомнил, что вооруженные силы Азербайджана приступили к выполнению боевых задач в Нагорном Карабахе и что их действия направлены на уничтожение объектов находящихся там вооруженных сил Армении. Но со стороны руководства России уже прозвучали заявления о необходимости прекращения боевых действий и возвращения за стол переговоров.

«Это позиция не только России, но и Турции. Война в этом неспокойном регионе не нужна ни Армении, ни Азербайджану, ни России и Турции. Эти боевые действия — взрывоопасная ситуация, которая на руку только Западу», — заключил депутат.

Ранее Министерство обороны (МО) Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий на территории, контролируемой самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой (НКР). Азербайджанские силы поставили в известность о своих действиях российских миротворцев и совместный российско-турецкий центр по контролю за режимом прекращения огня.

