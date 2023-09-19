Россиянка лишила жизни 10-месячного сына

В Москве 36-летняя местная жительница лишила жизни 10-месячного сына

В Москве 36-летняя местная жительница лишила жизни 10-месячного сына. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По данным ведомства, женщина стиснула шею мальчика, и он перестал дышать. Ребенка обнаружили в квартире по улице Таганрогская на юго-востоке столицы. Сейчас на месте работают правоохранительные органы.

Нефедова уточнила, что дело координирует заместитель Люблинского межрайонного прокурора Абдурахман Ашурбеков. Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Татарстане привлекут к ответственности 26-летнюю жительницу Набережных Челнов, которая ударила шестимесячную дочь головой об стол.