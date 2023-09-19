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11:58, 19 сентября 2023Силовые структуры

Россиянка лишила жизни 10-месячного сына

В Москве 36-летняя местная жительница лишила жизни 10-месячного сына

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве 36-летняя местная жительница лишила жизни 10-месячного сына. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По данным ведомства, женщина стиснула шею мальчика, и он перестал дышать. Ребенка обнаружили в квартире по улице Таганрогская на юго-востоке столицы. Сейчас на месте работают правоохранительные органы.

Нефедова уточнила, что дело координирует заместитель Люблинского межрайонного прокурора Абдурахман Ашурбеков. Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Татарстане привлекут к ответственности 26-летнюю жительницу Набережных Челнов, которая ударила шестимесячную дочь головой об стол.

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    Варвара Митина
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