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00:11, 20 сентября 2023Мир

Путин поздравил всех работников ОПК с Днем оружейника

Путин отметил вклад в безопасность и поздравил работников ОПК с Днем оружейника

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил всех работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и ветеранов с Днем оружейника. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания военно-промышленной комиссии в Ижевске. «Мы, безусловно, гордимся достижениями конструкторов, инженеров, рабочих, которые вносят неоценимый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности России, в техническое оснащение армии и флота на самом высоком уровне», — отметил российский лидер.

Путин также добавил, что отечественный ОПК создает современные и во многом уникальные вооружения и технику. По его словам, в настоящее время идет активное наращивание объемов производства для обеспечения участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине частей, а также увеличивается выпуск гражданской продукции, которая «пользуется все большим спросом как в нашей стране, так и за рубежом».

Ранее президент Владимир Путин указом учредил в России почетное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса». В соответствии с документом, претендовать на это звание могут сотрудники ОПК, проработавшие в этой сфере не менее 20 лет, а также имеющие особые заслуги или выполнившие производственные задания с опережением графика.

Кроме того, этим званием могут быть награждены работники отрасли, поспособствовавшие устойчивому инновационному развитию ОПК.

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    Марина Совина
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