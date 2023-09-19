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15:20, 19 сентября 2023Бывший СССР

Белоруссия ответила на закрытие Латвией КПП

Погранкомитет Белоруссии: Минск не получил от Латвии уведомления о закрытии КПП

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Пограничный комитет и МИД Белоруссии не были проинформированы Латвией о временном закрытии контрольно-пропускного пункта (КПП) Силене. Об этом сообщил белорусский Погранкомитет в Telegram.

«В настоящее время официального уведомления относительно приостановки работы пункта пропуска Силене (с белорусской стороны Урбаны) в адрес пограничного ведомства», — сказано в публикации.

Подчеркивается, что КПП продолжает работу. Если уведомление поступит от латвийской стороны, то Пограничный комитет Белоруссии проинформирует об этом.

Ранее сообщалось, что Латвия временно закрыла один из контрольно-пропускных пунктов на границе с Белоруссией. В указе правительства говорится, что работа КПП Силене приостановлена для предотвращения угроз нелегальной миграции.

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    Кристина Есикова
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