Белоруссия ответила на закрытие Латвией КПП

Погранкомитет Белоруссии: Минск не получил от Латвии уведомления о закрытии КПП

Пограничный комитет и МИД Белоруссии не были проинформированы Латвией о временном закрытии контрольно-пропускного пункта (КПП) Силене. Об этом сообщил белорусский Погранкомитет в Telegram.

«В настоящее время официального уведомления относительно приостановки работы пункта пропуска Силене (с белорусской стороны Урбаны) в адрес пограничного ведомства», — сказано в публикации.

Подчеркивается, что КПП продолжает работу. Если уведомление поступит от латвийской стороны, то Пограничный комитет Белоруссии проинформирует об этом.

Ранее сообщалось, что Латвия временно закрыла один из контрольно-пропускных пунктов на границе с Белоруссией. В указе правительства говорится, что работа КПП Силене приостановлена для предотвращения угроз нелегальной миграции.