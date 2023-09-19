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13:03, 19 сентября 2023Бывший СССР

Латвия временно закрыла один КПП на границе с Белоруссией

LSM: Латвия временно закрыла один КПП на границе с Белоруссией

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Латвия временно закрыла один из контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Белоруссией. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает LSM со ссылкой на данные латвийского правительства.

В указе правительства говорится, что работа КПП Силене приостановлена для предотвращения угроз нелегальной миграции. Помимо этого, латвийская сторона заявила, что приняла подобное решение «в целях обеспечения неприкосновенности госграницы».

Теперь, как сообщается, на границе с Белоруссией продолжит работать только один КПП — Патерниеки.

В сентябре также стало известно, что Латвия выгонит тысячи проживающих в стране россиян из-за экзамена по латышскому языку для продления вида на жительство (ВНЖ). В конце лета глава комиссии сейма пообещал разослать около шести тысячам гражданам России письма с просьбой выехать из страны.

Ранее также президент Литвы призвал не организовывать кампанию из приостановки работы КПП на границе с Белоруссией. Кроме того, он посоветовал не превращать закрытие КПП «в своего рода спорт», добавив, что решение о закрытии погранпереходов всегда должно быть взвешенным.

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    Варвара Кошечкина
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