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13:21, 19 сентября 2023Бывший СССР

План госпереворота в Грузии связали с украинской разведкой

Times: автор плана госпереворота в Грузии играет важную роль в разведке Украины

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

План госпереворота в Грузии связан с украинской разведкой. Об этом говорится в материале The Times со ссылкой на источник.

Отмечается, что один из авторов плана играет важную роль в главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины. Среди авторов плана названы замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили Георгий Лорткипанидзе, бывший телохранитель третьего президента Михаил Батурин, а также командир «Грузинского легиона» на Украине Мамука Мамулашвили.

«Лорткипанидзе на самом деле является ключевой фигурой в ГУР, но не заместителем главы», — сказано в статье.

Ранее Украина ответила на обвинения в причастности к возможному перевороту в Грузии. Эта информация не соответствует действительности, заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

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    Алевтина Запольская
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