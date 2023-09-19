Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:00, 19 сентября 2023Интернет и СМИ

Врачи назвали неочевидную причину проблем с почками

Фото: Robina Weermeijer / Unsplash

Врач-терапевт Елена Малышева, а также ее соведущий, офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали неочевидную причину причину проблем с почками. Выпуск, в котором медики связали использование нагретой бамбуковой посуды с образованием камней в почках, доступен на сайте телеканала.

Малышева отметила, что бамбуковую посуду нельзя использовать для подогрева на ней еды в микроволновой печи. «В нее нельзя класть ничего горячего», — предупредила также врач.

Если посуда из бамбука будет нагрета, то ее использование может привести к проблемам с почками, подчеркнула Малышева. «Могут образовываться камни в почках», — пояснил Коновалов.

Ранее Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман назвали неочевидные признаки проблем с почками. Специалисты рассказали, что о почечных заболеваниях может свидетельствовать высокое давление и зуд.

До этого Малышева перечислила привычки, которые разрушают почки. Доктор заявила, что во избежание проблем с этим органом не рекомендуется терпеть при позывах в туалет. Кроме того, не следует употреблять много соли и сладких напитков, а также часто принимать витамин С.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Ирана выступил против конфликта на Украине и предложил помощь

    В США признали провал действий НАТО из-за России

    Российские истребители отработали перехват крылатой ракеты условного противника

    В России выставили на продажу помолвочное кольцо за 31 миллион рублей

    Собчак раскрыла самую популярную фразу покинувших Россию людей

    Россиян предупредили о рисках простой формы сделок с жильем

    Беременную туристку и ее мужа ударило током в джакузи отеля в Таиланде

    Раскрыты последствия существования «гор» у нейтронной звезды

    Россиянин попытался получить на почте банки с сухим молоком и был задержан

    Байден объяснил желание переизбраться

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости