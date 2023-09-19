Врачи назвали неочевидную причину проблем с почками

Врач-терапевт Елена Малышева, а также ее соведущий, офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали неочевидную причину причину проблем с почками. Выпуск, в котором медики связали использование нагретой бамбуковой посуды с образованием камней в почках, доступен на сайте телеканала.

Малышева отметила, что бамбуковую посуду нельзя использовать для подогрева на ней еды в микроволновой печи. «В нее нельзя класть ничего горячего», — предупредила также врач.

Если посуда из бамбука будет нагрета, то ее использование может привести к проблемам с почками, подчеркнула Малышева. «Могут образовываться камни в почках», — пояснил Коновалов.

Ранее Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман назвали неочевидные признаки проблем с почками. Специалисты рассказали, что о почечных заболеваниях может свидетельствовать высокое давление и зуд.

До этого Малышева перечислила привычки, которые разрушают почки. Доктор заявила, что во избежание проблем с этим органом не рекомендуется терпеть при позывах в туалет. Кроме того, не следует употреблять много соли и сладких напитков, а также часто принимать витамин С.