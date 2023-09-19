Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:16, 19 сентября 2023Мир

Военный потенциал Польши оценили

Генерал Скшипчак заявил, что Польше было бы трудно выдержать российский удар

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша вряд ли смогла бы выдержать атаку Российской армии. Военный потенциал страны оценил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью TVP.INFO.

«Выдержать первый удар российской армии было бы трудно», — заявил он, добавив, что говорит о развитии событий, при котором НАТО не смогла бы оказать своевременную помощь Польше.

По его словам, при подобном сценарии Варшава не удержала бы контроль над территориями от этой точки до Буга. Это выдумка политиков, которые ни разу не советовались с военными, подытожил Скшипчак.

Ранее президент Польши Анджей Дуда высказался о размещении ядерного оружия в стране. По его мнению, ничто этого не предвещает, однако самая большая угроза для государство — Россия, у которой есть ядерное оружие.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    В Ереване протестующие попытались прорваться к зданию правительства

    Байден заявил о пути России к миру на Украине

    МВД Армении обратилось к населению на фоне протестов в Ереване

    Популярный город Азии захотел платить туристам за посещение баров по вечерам

    Лукашенко раскрыл подробности встречи с Путиным

    В США прокомментировали угрозу жизни военным на учениях в Армении

    Россия продвинет на мировой рынок винтовку «Корд»

    В ОКР оценили отказ украинского борца от фото с россиянином на награждении ЧМ

    Россиянку обвинили в отравлении 270 человек после доставки готовой еды

    Убийцу 22 попутчиков в поездах приговорили к длительному сроку в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости