Генерал Скшипчак заявил, что Польше было бы трудно выдержать российский удар

Польша вряд ли смогла бы выдержать атаку Российской армии. Военный потенциал страны оценил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью TVP.INFO.

«Выдержать первый удар российской армии было бы трудно», — заявил он, добавив, что говорит о развитии событий, при котором НАТО не смогла бы оказать своевременную помощь Польше.

По его словам, при подобном сценарии Варшава не удержала бы контроль над территориями от этой точки до Буга. Это выдумка политиков, которые ни разу не советовались с военными, подытожил Скшипчак.

Ранее президент Польши Анджей Дуда высказался о размещении ядерного оружия в стране. По его мнению, ничто этого не предвещает, однако самая большая угроза для государство — Россия, у которой есть ядерное оружие.

