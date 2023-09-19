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15:26, 19 сентября 2023Среда обитания

Власти высказались об идее увеличить штрафы за просрочку оплаты ЖКУ

В Госдуме попросили не увеличивать штраф за просрочку коммунальных платежей

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов попросил сохранить начисление пеней на просроченные платежи за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), исходя из ставки в 9,5 процента. Об этом пишет РИА Новости.

«Направил заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину письмо с просьбой удержать начисление пеней на просроченные платежи за ЖКУ, исходя из ключевой ставки в 9,5 процента», — рассказал парламентарий.

По словам Пахомова, ранее правительство заморозило расчеты пеней по старой ставке до конца 2023 года. Мера необходима, чтобы резко не увеличивать начисления, а вместе с ними — и число должников. Как отмечается в соответствующем письме, применение размера ключевой ставки ЦБ с 1 января 2024 года приведет к ухудшению положения граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Ранее россиянам раскрыли способы гарантированно сэкономить на оплате ЖКУ. Для этого необходимо заменить обычные лампы накаливания на энергосберегающие и по возможности установить трехтарифный счетчик на электроэнергию.

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    Нина Ташевская
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