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15:52, 19 сентября 2023Культура

Аркадий Укупник вспомнил об истерике Софии Ротару на борту самолета

Аркадий Укупник вспомнил, как София Ротару устроила истерику на борту самолета

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российский исполнитель Аркадий Укупник вспомнил о том, как советская и украинская эстрадная певица София Ротару устроила истерику на борту самолета. Об этом он сообщил в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Музыкант поведал, что несколько лет назад оказался вместе с Ротару на борту лайнера, летевшего из Киева в Москву. По каким-то причинам пилоты не смогли посадить самолет с первого раза и ушли на второй круг, что вызвало у артистки, страдающей аэрофобией, страх, ее буквально затрясло.

«В этот момент наша звезда, которая вообще не летает на самолетах, начала паниковать, стала причитать: "Зачем я полетела? Я же хотела поездом, я же не летаю". Паника была дикая», — рассказал певец.

Укупник добавил, что успокоить певицу смог раввин, который сидел на соседнем кресле. Он поведал артистке, что везет деньги в московскую синагогу, а потому высшие силы не допустят авиакатастрофы.

В июне этого года сообщалось, что София Ротару перестала общаться с латвийской артисткой Лаймой Вайкуле из-за ее «длинного языка».

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    Анастасия Астахова
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