Врач предупредила об опасности готовки на поцарапанных сковородках

Терапевт Десаи: использование поцарапанных сковородок может привести к раку

Приготовление пищи на поцарапанных сковородках представляет опасность для здоровья и может даже привести к раку, предупредила американский врач-терапевт Пунам Десаи. Ее цитирует издание The Sun.

Десаи объяснила, что через трещины, вмятины, царапины и сколы на сковородах с антипригарным или керамическим покрытием в продукты питания попадает большое количество микропластика. Эти крошечные нерастворимые частицы, попадая в организм, могут оставаться в нем в течение длительного времени.

По словам врача, микропластик является «разрушителем эндокринной системы»: он может спровоцировать гормональный дисбаланс, проблемы с фертильностью, а также значительно повышает риск развития рака печени. В заключение Десаи призвала отказаться от использования посуды с антипригарным покрытием или выбрасывать ее при появлении любых, даже незначительных повреждений, чтобы снизить риск проблем со здоровьем.

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