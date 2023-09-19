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10:43, 19 сентября 2023Забота о себе

Врач предупредила об опасности готовки на поцарапанных сковородках

Терапевт Десаи: использование поцарапанных сковородок может привести к раку

Фото: Maliflower73 / Shutterstock / Fotodom

Приготовление пищи на поцарапанных сковородках представляет опасность для здоровья и может даже привести к раку, предупредила американский врач-терапевт Пунам Десаи. Ее цитирует издание The Sun.

Десаи объяснила, что через трещины, вмятины, царапины и сколы на сковородах с антипригарным или керамическим покрытием в продукты питания попадает большое количество микропластика. Эти крошечные нерастворимые частицы, попадая в организм, могут оставаться в нем в течение длительного времени.

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По словам врача, микропластик является «разрушителем эндокринной системы»: он может спровоцировать гормональный дисбаланс, проблемы с фертильностью, а также значительно повышает риск развития рака печени. В заключение Десаи призвала отказаться от использования посуды с антипригарным покрытием или выбрасывать ее при появлении любых, даже незначительных повреждений, чтобы снизить риск проблем со здоровьем.

Ранее специалистка одной из московских клининговых фирм Ольга Малашкова назвала самым грязным местом на кухне раковину. На ее поверхности, по словам Малашковой, живут кишечная палочка, листерии, сальмонеллы и прочие опасные организмы.

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    Наталья Обрядина
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