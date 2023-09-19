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10:00, 19 сентября 2023Россия

В Депздраве Москвы разъяснили ситуацию с резервными ковид-госпиталями

Депздрав Москвы назвал плановым открытие резервного ковид-госпиталя

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Возобновление работы резервного ковид-госпиталя в столичном парке Сокольники — плановое мероприятие. Об этом «Ленте.ру» заявили в Департаменте здравоохранения Москвы.

По словам представителя службы, подготовка резервных коек связана с наступлением осени и не является экстраординарным событием. Также в Депздраве отметили, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в разы лучше, чем в аналогичные периоды прошлого года.

«Текущий объем заболеваемости и госпитализаций в несколько раз меньше», — сообщили в Департаменте здравоохранения.

О возобновлении работы резервного госпиталя в Сокольниках стало известно ранее, 19 сентября. Известно, что персоналу поручено подготовить необходимые медикаменты и оборудование.

Ранее научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев заявлял, что в октябре в России может начаться подъем заболеваемости коронавируса.

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    Марк Леонов
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