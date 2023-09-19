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20:49, 19 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин ударил по лицу участкового и попал под суд

В Ульяновске будут судить мужчину, ударившего по лицу участкового

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ульяновске суд рассмотрит дело местного жителя, напавшего на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 28 июня в Железнодорожном районе мужчина решил воспрепятствовать законным действиям участкового в форменном обмундировании. Он ударил сотрудника МВД по лицу.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ.

Ранее в Москве 49-летний мужчина напал на контроллера отдела контроля городских парковок ГКУ «АМПП».

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    Екатерина Власова
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