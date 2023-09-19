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17:12, 19 сентября 2023Культура

В столичном пространстве «19:01 на Кристалле» пройдут культурные выходные

В пространстве «19:01 на Кристалле» в Москве пройдут культурные мероприятия

Фото: Rob Simmons / Unsplash

В пространстве «19:01 на Кристалле» в Москве пройдут культурные выходные. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Центральным событием станет гостевая программа Дома творчества Переделкино, которая пройдет в субботу, 23 сентября. Перед гостями развернутся литературные и музыкальные мероприятия — от мастер-классов и живых чтений до выступления заслуженного квартета OpensoundOrchestra.

В воскресенье, 24 сентября, день в пространстве «19:01 на Кристалле» начнется с занятия йогой для всех желающих. Отмечается, что в это время дети смогут поучаствовать в квесте на английском языке.

Днем в программе представлен спектакль для детей «Муха-Цокотуха» от коллектива «Творческое объединение 9». Далее — экскурсия по заводу «Кристалл» от проекта «Москва глазами инженера». Вечерняя программа представлена лекцией об электронной музыке у фонтана в 18:00 и концертом музыканта Long Arm. Завершит день спектакль «Свой путь» от «Театра новых пьес».

В августе сообщалось, что в Москве откроется пространство «19:01 на Кристалле», где весь сентябрь будут проходить концерты, вечеринки и перформансы. Новая площадка расположилось на территории бывшего завода «Кристалл» в районе Лефортово, в парковой зоне восточного берега реки Яуза.

С полным списком запланированных событий можно ознакомиться в Telegram-канале пространства.

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    Варвара Кошечкина
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