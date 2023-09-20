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00:31, 20 сентября 2023Наука и техника

Искусственный подсластитель вызвал трудности в обучении

Scientific Reports: аспартам вызвал дефицит обучения и памяти у мышей

Изображение: Scientific Reports (2023) / medicalxpress.com

Ученые Медицинского колледжа Университета штата Флорида выяснили, что искусственный подсластитель аспартам вызывает трудности в обучении и дефицит памяти у потомства мышей-отцов, которые его потребляли. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

В ходе эксперимента специалисты использовали три группы грызунов. Контрольная потребляла только воду, вторая группа — семь процентов от рекомендованной FDA максимальной дозы аспартама вместе с водой (эквивалентно двум диетическим газированным напиткам по 236 миллилитров в день), а третья — 15 процентов (эквивалентно четырем диетическим напиткам).

Все мышиные модели тестировались с интервалом в четыре, восемь и 12 недель в лабиринте Барнса, используемого для измерения пространственного обучения и памяти. Лабиринт представляет собой круглый диск с 40 равномерно расположенными отверстиями, при этом под одним из отверстий располагался «спасительный» ящик, позволяющий животному сбежать. Во время обучения мыши выполняли 4-минутные попытки найти выход из лабиринта по два раза в день с интервалом между попытками 15-20 минут.

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Мыши из контрольной группы без аспартама быстро нашли «спасительный» ящик. Тем, кто принимал аспартам, потребовалось гораздо больше времени, чтобы освоить задачу. Когнитивные дефициты передавались потомкам мужского и женского пола по отцовской линии, что позволяет предположить, что неблагоприятные когнитивные эффекты аспартама передаются по наследству и что они более распространены. Такая передача может объясняться эпигенетическими механизмами, например, метилирование ДНК.

Традиционно фактором риска для здоровья будущих поколений рассматривалось лишь вредное воздействие окружающей среды на беременных и кормящих женщин. Считалось, что воздействие окружающей среды на мужчин не представляет аналогичных рисков.

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    Александр Еникеев
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