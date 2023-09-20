Конгрессмен Госар запросил данные у Пентагона и Госдепа о спонсировании «Азова»

Конгрессмен Пол Госар написал письмо госсекретарю Энтони Блинкену и главе Пентагона Ллойду Остину с целью запросить информацию о возможном финансировании нацбатальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Он опасается, что под видом военной помощи Украине США могут спонсировать нацистский режим, передает РИА Новости.

В письме республиканец указал, что располагает данными о внедрении военных «Азова» в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Также они создали отдельные формирования, такие как спецподразделение «Кракен» и 3-я отдельная штурмовая бригада.

«Таким образом, американская помощь любых видов, направляемая на Украину, в нарушение закона поступает в этот нацистский батальон. Для США аморально и противозаконно посылать деньги нацистскому режиму», — написал Госар. Он запросил у Госдепа и Пентагона сведения, сколько американских средств получил «Азов», передавали ли их украинские власти и существуют ли у США механизмы, контролирующие соблюдение запрета на поддержку нацбатальона.

«Украина, возможно, дурит американский народ, злоупотребляя техническими деталями федерального законодательства, чтобы обеспечить неонацистам оборонное содействие США», — считает конгрессмен.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил о напряжении между радикалами «Азова» и подразделениями ВСУ. По его словам, никто из украинских войск намеренно не обеспечил азовцам прикрытие.