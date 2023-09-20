В России определились с радиочастотами для гражданских беспилотников

Мишустин подписал постановление о распределении радиочастот для гражданских БПЛА

В России определились с распределением радиочастот для использования гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Таким образом, правительство утвердило распределение радиочастот в диапазоне 5030-5091 МГц — это создаст единую инфраструктуру управления гражданскими беспилотниками. «Использование полосы 5030-5091 МГц воздушной подвижной спутниковой (R) и воздушной подвижной (R) службами ограничивается системами воздушной связи, стандартизированными на международном уровне», — говорится в документе.

В правительстве напомнили, что гражданские БПЛА активно используются во многих сферах: энергетике, строительстве, сельском хозяйстве, а также геологоразведке и картографии. «С их помощью также решаются задачи экологического контроля, предупреждения чрезвычайных ситуаций и техногенных аварий», — сообщается в материале.

Ранее Минпромторг определил параметры гражданского госзаказа на беспилотники. До 2030 года спрос составит 200 миллиардов рублей. Об этом стало известно из документа, утвержденного протоколом по итогам совещаний под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова.