Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:09, 20 сентября 2023Мир

В Конгрессе США заявили об отсутствии денег для Украины

Конгрессмен Дональдс: в палате представителей нет денег для Украины

Фото: Mike Segar / Reuters

В настоящее время в палате представителей Конгресса США нет денег для Украины. Об этом сообщил член палаты представителей от Республиканской партии Байрон Дональдс в интервью новостному ресурсу Recount.

По его мнению, Владимир Зеленский выбрал не лучшее время для визита в США. Конгрессмен подчеркнул, что все деньги, которые Вашингтон направляет Киеву, американские власти «берут в долг» у будущих поколений.

Ранее член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин высмеяла внешний вид Владимира Зеленского, отметив, что он ведет себя так, будто постоянно находится на войне. «Я никогда не голосовала за отправку хотя бы цента для Украины и не стану голосовать на этой неделе, особенно в присутствии Зеленского, одетого в зеленую футболку и ведущего себя так, будто он на войне», — заявила она. Грин также отметила, что украинский лидер постоянно указывает американскому президенту Джо Байдену, что ему необходимо делать.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Выступление Зеленского в ООН назвали позором. Его обвиняют во лжи и стремлении к ядерной катастрофе

    Попова назвала отличительную черту нынешнего подъема заболеваемости COVID-19

    Блогерша раскрыла ошибку в стирке темной одежды

    Компания Маска начала набирать испытателей вживляемых в мозг чипов

    Стало известно о намеке Путина Южной Корее насчет Украины

    Иностранный футболист назвал самое популярное матерное слово в России

    Экс-солист Цирка «Дю Солей» раскрыл способ борьбы со страхом

    Поставки автомобилей из Японии в Россию обрушились

    В Китае восхитились эффективностью российского танка

    Россиянка описала базу отдыха в Сочи фразой «унитаз не мыли неделями»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости