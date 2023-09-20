В Конгрессе США заявили об отсутствии денег для Украины

Конгрессмен Дональдс: в палате представителей нет денег для Украины

В настоящее время в палате представителей Конгресса США нет денег для Украины. Об этом сообщил член палаты представителей от Республиканской партии Байрон Дональдс в интервью новостному ресурсу Recount.

По его мнению, Владимир Зеленский выбрал не лучшее время для визита в США. Конгрессмен подчеркнул, что все деньги, которые Вашингтон направляет Киеву, американские власти «берут в долг» у будущих поколений.

Ранее член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин высмеяла внешний вид Владимира Зеленского, отметив, что он ведет себя так, будто постоянно находится на войне. «Я никогда не голосовала за отправку хотя бы цента для Украины и не стану голосовать на этой неделе, особенно в присутствии Зеленского, одетого в зеленую футболку и ведущего себя так, будто он на войне», — заявила она. Грин также отметила, что украинский лидер постоянно указывает американскому президенту Джо Байдену, что ему необходимо делать.