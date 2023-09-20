Коуч по отношениям назвала основные причины развода после многих лет брака

Коуч Беннетт назвала усталость партнеров друг от друга одной из причин развода

Коуч по отношениям Миг Беннетт и адвокат по разводам Анурадхи Курл перечислили основные причины развода после многих лет брака, одной из них они назвали усталость партнеров друг от друга. Об этом сообщает издание Metro.

Беннетт заявила, что чаще всего супруги разводятся, потому что просто разлюбили друг друга. Однако столь же распространенными причинами являются усталость людей друг от друга и общее пренебрежение отношениями. Из-за жизненных трудностей, воспитания детей, работы, болезней партнеры «теряют друг друга из виду» и перестают ценить то, что между ними есть, объяснила специалистка. Чтобы этого не произошло, она рекомендовала состоящим в длительных отношениях парам хотя бы раз в месяц устраивать вечера свиданий.

Еще одна распространенная причина развода, по мнению Беннетт, — нежелание обсуждать проблемы в личной жизни в целом и в сексе в частности. Закрытость в этих вопросах и нежелание экспериментировать отдаляет партнеров друг от друга, провоцирует ссоры и в конечном итоге заканчивается неверностью и расставанием.

Самая частая причина распада брака заключается в том, что партнеры не слушают и не слышат друг друга. Из-за этого связь, которая у них когда-то была, ослабевает. Иногда общение помогает партнерам освежить отношения, но они также они могут обнаружить, что их брак находится в агонии, и решают развестись Миг Беннетт коуч по отношениям

В свою очередь, адвокат по разводам Анурадхи Курл отметила, что частыми причинами развода являются супружеская неверность и деньги. По ее словам, финансовые трудности могут спровоцировать неприязнь между партнерами, особенно если один из них долгое время не работает. В качестве еще одного важного фактора развода Курл выделила жестокое обращение в семье — как физическое, так и эмоциональное.

Ранее психолог и конфликтолог Ксения Демина рассказала о правилах выбора идеального мужа или жены. Если женщина хочет найти себе подходящего спутника жизни, ей следует заранее составить словесный портрет идеального мужчины, а затем ориентироваться на него, считает она.