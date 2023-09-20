В российском городе произошло ДТП с участием машины ДПС

В Петербурге двоих сотрудников ГИБДД увезли в больницу после аварии

В Санкт-Петербурге произошла авария с участием машины ДПС. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, в 7 утра на пересечении Лесного проспекта и Нейшлотского переулка Выборгского района столкнулись служебное авто и BMW. Два сотрудника ГИБДД пострадали. Их госпитализировали.

Отмечается, что водитель второго авто не пострадал. В настоящее время по факту произошедшего проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в подмосковном Реутове полиция задержала мужчину, который протаранил инспектора ГИБДД на Волгоградском проспекте и скрылся.

