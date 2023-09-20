Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:34, 20 сентября 2023Среда обитания

В Европе зафиксировали повышенную токсичность воздуха

The Guardian: 98 % европейцев вдыхают сильно загрязненный воздух

Фото: Peter Andrews / Reuters

Подавляющее большинство (98 процентов) жителей европейских стран регулярно вдыхают сильно загрязненный воздух, что приводит к резкому ухудшению состояния здоровья граждан. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на результаты собственного исследования.

Согласно мнению аналитиков Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), нормой считается концентрация мелкодисперсных частиц (PM 2.5) ниже пяти микрограммов на кубический метр. К опасным для человека относятся крошечные капельки жидкости (аэрозолей), требующих более сложных способов очистки, а также частицы пыли, сажи, грязи и дыма, которые попадают в атмосферу в результате сжигания ископаемых видов топлива.

Материалы по теме:
Глобальное потепление разрушает здания по всей планете. Почему человечество скоро может потерять свое наследие?
Глобальное потепление разрушает здания по всей планете.Почему человечество скоро может потерять свое наследие?
18 июля 2023
Жара уничтожает мировую экономику. Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
Жара уничтожает мировую экономику.Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
4 августа 2023

Повышенному уровню токсичности воздуха подвержены почти все государства региона. При этом почти две трети населения стран проживают в районах с более чем двукратным превышением допустимого уровня, выяснили аналитики.

Наиболее сильный уровень загрязненности воздуха эксперты зафиксировали в Северной Македонии. Почти две трети населения страны живут в районах, где содержание опасных частиц в воздухе более чем в четыре раза превышает норму. При этом в четырех областях балканского государства, включая Скопье, показатели завышены в почти в шесть раз. Тяжелая ситуация наблюдается также в странах Восточной Европы и северных регионах Италии.

Ранее аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza представили результаты исследования, согласно которым за последнее время в России стало больше предприятий, которые загрязняют воздух. По итогам 2022 года их число выросло с 131,2 тысячи до 156,4 тысячи. При этом в целом эмиссия вредных веществ в атмосферу снизилась на 0,2 процента по сравнению с 2021-м, до 17,17 миллиона тонн.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    Один из крупнейших производителей бензина в России предупредил о дефиците

    В Великобритании указали на важное упущение из-за одержимости Украиной

    В МЧС допустили нахождение людей под завалами после взрыва в Балашихе

    В Польше вызвали посла Украины из-за слов Зеленского

    В США выразили обеспокоенность из-за слов Путина о разработке нового оружия

    Глава МАГАТЭ заявил о планах посетить Запорожскую АЭС

    Экс-чемпион UFC призвал уйти в отставку судью боя Шевченко и Грассо

    Полицейские нашли под Херсоном схрон с тротиловыми шашками и передали их ВС РФ

    Во Франции отказались торговать бензином себе в убыток

    В США назвали число обученных бойцов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости