В России стало больше загрязняющих воздух предприятий

FinExpertiza: в России стало на 19 % больше загрязняющих воздух предприятий

В России стало больше предприятий, которые загрязняют воздух вредными веществами — количество отчитавшихся о выбросах компаний увеличилось на 19,2 процента в 2022 году. Такие данные приводят аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza в своем исследовании, с которым ознакомилась «Лента.ру».

По данным специалистов, число предприятий-загрязнителей выросло с 131,2 тысячи до 156,4 тысячи. При этом в целом эмиссия вредных веществ в атмосферу снизилась на 0,2 процента по сравнению с 2021 годом, до 17,17 миллиона тонн.

«Снижение вредных выбросов со стороны промышленности при одновременном росте числа предприятий-эмитентов стало возможным благодаря строительству новых и модернизации действующих очистных установок и совершенствованию технологических процессов. На экологизацию производства компании в 2022 году направили около 680 миллиардов рублей, что позволило сократить генерацию вредных выбросов в атмосферу почти на один миллион тонн», — пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Несмотря на сокращение уровня промышленных выбросов в целом по стране, в отдельных регионах этот показатель существенно вырос. Худшую динамику показали Адыгея (объем эмиссии вырос в 2,2 раза), Ненецкий автономный округ (плюс 58,6 процента), Тыва (плюс 26,3 процента), Брянская (плюс 23,8 процента), Сахалинская (плюс 19,3 процента), Владимирская (плюс 18,6 процента) и Калининградская область (плюс 18 процентов), Еврейская автономная область (плюс 17,9 процента), Хабаровский край (плюс 16,8 процента) и Чувашия (плюс 16,7 процента).

Ранее эксперты назвали регионы России с наибольшим объемом выбросов вредных веществ. Лидером стал Красноярский край — там показатель достиг 2,83 миллиона тонн. В топ-3 также вошли Кемеровская область (1,66 миллиона тонн) и Ямало-Ненецкий автономный округ (1,06 миллиона тонн).