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06:07, 20 сентября 2023Экономика

Назван срок обновления рекорда США по госдолгу

РИА: госдолг США превысит 34 триллиона долларов менее чем через три месяца

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Государственный долг США может преодолеть отметку в 34 триллиона долларов уже в начале декабря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

Последний триллион долларов долга федерального правительства сформировался втрое быстрее предыдущего. При этом понадобилось чуть более полутора лет, чтобы повысить госдолг с 30 триллионов долларов до нынешних 33 триллионов.

Агентство подсчитало, что в последние три месяца американский госдолг ежедневно рос на 10,9 миллиарда долларов. При отсутствии каких-либо действий со стороны властей очередной «рекорд» окажется побит через 83 дня. Наращивать заимствования позволяет закон о приостановке действия потолка госдолга до 1 января 2025 года, который подписал президент Джо Байден.

В конце мая появилась информация о том, что госдолг США по итогам прошлого года по объему был равен совокупной задолженности правительств следующих 13 крупнейших стран-должников и превышал российский в 107 раз.

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    Марина Совина
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