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17:30, 20 сентября 2023Интернет и СМИ

Американский журналист предрек Зеленскому «жестокий финал»

Журналист из США Хинкл предрек Владимиру Зеленскому «жестокий финал»
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Журналист из США Джексон Хинкл, высказываясь о конфликте на Украине, предрек Владимиру Зеленскому «жестокий финал». Об этом он заявил в интервью RT.

«Взять, например, любых бывших американских зарубежных "агентов влияния". Хоть Саддама Хусейна, хоть Усаму бен Ладена. В конечном итоге все американские "агенты влияния" (...) встречают свой крах. Я думаю, Зеленский, возможно, приближается (или же нет) к жестокому финалу», — сказал Хинкл.

Американский журналист также отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления понесли серьезные потери. Он счел, что украинцам следует протестовать против политики нынешней власти.

Ранее обозреватель Ниалл Стенэйдж заявил, что в США сомневаются в необходимости того, чтобы продолжать оказывать дальнейшую поддержку Украине в текущем темпе. По его словам, такие настроения царят среди некоторых американских политиков-республиканцев.

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    Олег Давыдов
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