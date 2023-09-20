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16:36, 20 сентября 2023Интернет и СМИ

В США заявили о сомнениях в необходимости дальнейшей поддержки Украины

The Hill: поддержка Украины Вашингтоном находится под угрозой

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

В США сомневаются в необходимости того, чтобы продолжать оказывать дальнейшую поддержку Украине в том же темпе, в котором Вашингтон это делает сейчас. Об этом заявил журналист Ниалл Стенэйдж в материале для американского издания The Hill.

«[Президент Украины] Владимир Зеленский отправится в четверг в Вашингтон именно в тот момент, когда дальнейшая поддержка со стороны его важнейшего союзника находится под угрозой», — написал Стенэйдж.

По его словам, некоторые американские политики-республиканцы все больше сомневаются в том, что поддержка Киева должна сохраняться в текущем объеме. При этом, как отмечает журналист, многие из них заявляют, что хотят более пристально изучить, как расходуются деньги, которые США тратит на помощь Украине.

18 сентября Зеленский сообщил о прибытии в Нью-Йорк, где он планирует провести ряд важных встреч. Ожидается, что Зеленский попытается заручиться обещанием Демократической и Республиканской партий продолжать поддержку Киева. Встречи пройдут на фоне того, что республиканцы потребовали прекратить многомиллиардную поддержку Украины и пригрозили приостановить работу правительства, если ее включат в новый бюджетный проект.

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    Мария Большакова
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