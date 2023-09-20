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17:19, 20 сентября 2023Культура

Вышел новый трейлер приквела «Голодных игр»

Вышел новый трейлер фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»

Компания Lionsgate опубликовала новый трейлер фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Видеоролик вышел на официальном YouTube-канале киностудии.

Сюжет приквела повествует о событиях, произошедших за 64 года до начала первых «Голодных игр». В фильме будет рассказана история главного антагониста киносаги — молодого Кориолана Сноу.

Главные роли исполнили актеры Том Блит и Рэйчел Зеглер. Питер Динклэйдж сыграл Каски Хайботтома, декана Академии, создателя «Голодных игр». Артистка Виола Дэвис перевоплотилась в главного распорядителя игр Волумнию Галл. В картине также появится звезда «Эйфории» Хантер Шафер.

В основу сюжета фильма лег одноименный роман Сьюзен Коллинз, написавшей оригинальную трилогию. Режиссером выступил Фрэнсис Лоуренс, снявший три из четырех эпизодов франшизы о «Голодных играх». Премьера картины запланирована на 17 ноября.

Ранее американская актриса Дженнифер Лоуренс заявила о желании сняться в новой части «Голодных игр».

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    Варвара Кошечкина
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