В Госдуме предложили жестче наказывать за исследования экономики России
Зарубежные компании, которые занимаются исследованием российской экономики, но не исполняют требования законодательства, должны быть признаны нежелательными организациями. Такое предложение на круглом столе «Изучают или шпионят: как регулировать работу иностранных исследовательских компаний в России» высказал замглавы комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, пишут «Ведомости».
По его словам, следует усилить борьбу и с россиянами, которые сотрудничают с такими организациями. Всех их нужно наказывать присвоением статуса иностранного агента, и такая жесткая прививка, уверен депутат, должна подействовать.
Депутат выразил уверенность, что западные компании, имеющие связи с недружественными государствами, должны быть полностью исключены из процесса получения, обработки и передачи данных. Соответствующие поправки он намерен внести ко второму чтению законопроекта, ужесточающего требования к структуре владения иностранной исследовательской компанией.
Документ был внесен в Госдуму 31 июля. В текущем варианте он предусматривает, что заниматься исследованиями структуры рынка потребления в России сможет только российское юридическое лицо, если иное не предусмотрено международным договором.
Ранее Кирьянов предположил, что правительство может перейти к ручному регулированию цен на бензин и дизельное топливо, если справиться с ростом их стоимости и дефицитом не удастся.