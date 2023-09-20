В Госдуме предложили жестче наказывать за исследования экономики России

Депутат ГД Кирьянов предложил усилить борьбу с исследовательскими компаниями

Зарубежные компании, которые занимаются исследованием российской экономики, но не исполняют требования законодательства, должны быть признаны нежелательными организациями. Такое предложение на круглом столе «Изучают или шпионят: как регулировать работу иностранных исследовательских компаний в России» высказал замглавы комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, пишут «Ведомости».

По его словам, следует усилить борьбу и с россиянами, которые сотрудничают с такими организациями. Всех их нужно наказывать присвоением статуса иностранного агента, и такая жесткая прививка, уверен депутат, должна подействовать.

Депутат выразил уверенность, что западные компании, имеющие связи с недружественными государствами, должны быть полностью исключены из процесса получения, обработки и передачи данных. Соответствующие поправки он намерен внести ко второму чтению законопроекта, ужесточающего требования к структуре владения иностранной исследовательской компанией.

Документ был внесен в Госдуму 31 июля. В текущем варианте он предусматривает, что заниматься исследованиями структуры рынка потребления в России сможет только российское юридическое лицо, если иное не предусмотрено международным договором.

Ранее Кирьянов предположил, что правительство может перейти к ручному регулированию цен на бензин и дизельное топливо, если справиться с ростом их стоимости и дефицитом не удастся.