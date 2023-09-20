Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:55, 20 сентября 2023Экономика

В Госдуме предложили жестче наказывать за исследования экономики России

Депутат ГД Кирьянов предложил усилить борьбу с исследовательскими компаниями

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Зарубежные компании, которые занимаются исследованием российской экономики, но не исполняют требования законодательства, должны быть признаны нежелательными организациями. Такое предложение на круглом столе «Изучают или шпионят: как регулировать работу иностранных исследовательских компаний в России» высказал замглавы комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, пишут «Ведомости».

По его словам, следует усилить борьбу и с россиянами, которые сотрудничают с такими организациями. Всех их нужно наказывать присвоением статуса иностранного агента, и такая жесткая прививка, уверен депутат, должна подействовать.

Депутат выразил уверенность, что западные компании, имеющие связи с недружественными государствами, должны быть полностью исключены из процесса получения, обработки и передачи данных. Соответствующие поправки он намерен внести ко второму чтению законопроекта, ужесточающего требования к структуре владения иностранной исследовательской компанией.

Документ был внесен в Госдуму 31 июля. В текущем варианте он предусматривает, что заниматься исследованиями структуры рынка потребления в России сможет только российское юридическое лицо, если иное не предусмотрено международным договором.

Ранее Кирьянов предположил, что правительство может перейти к ручному регулированию цен на бензин и дизельное топливо, если справиться с ростом их стоимости и дефицитом не удастся.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости

    В Карабахе погибли российские миротворцы

    В российском поселке протекающую в многоэтажном доме трубу заклеили скотчем

    Лавров заявил о рисках глобального конфликта

    Появился список пострадавших при взрыве в Балашихе

    34-летняя Агата Муцениеце показала фигуру в купальнике

    Мужчина поднялся по популярной среди туристов лестнице над пропастью и разбился

    Путин созвонился с Пашиняном

    Коуч по отношениям назвала основные причины развода после многих лет брака

    УЕФА наказал Украину за расистское поведение фанатов

    Кадыров написал пост о своем здоровье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости