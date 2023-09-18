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14:36, 18 сентября 2023Экономика

В Госдуме предложили начать ручное регулирование цен на бензин

Депутат ГД Кирьянов назвал возможным ввод ручного регулирования цен на бензин

Фото: Erik Mclean / Unsplash

Россия может добиться снижения стоимости бензина и дизельного топлива, в крайнем случае власти перейдут к ручному регулированию. Такое предположение в разговоре с Ura.ru высказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Он отметил, что все предпосылки для остановки роста цен в России есть, поэтому оснований для системной озабоченности нет. Депутат напомнил, что в прошлые годы, когда стоимость топлива тоже поднималась сверх меры, правительство выработало набор мер и инструментов, чтобы не допускать явлений, критических для экономики.

В том числе речь может идти о поддержке особенно значимых для народного хозяйства отраслей, например агропромышленного комплекса. «Сейчас не первый случай и не первый год, когда растут цены на бензин, нефтепродукты», — подчеркнул Кирьянов.

В начале сентября глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что если немедленно не начать решать проблему с дизельным топливом для аграриев на юге России, то дело может закончиться катастрофой — остановкой уборочной кампании и сева озимых.

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По состоянию на 18 сентября правительство не приняло никаких мер. По данным «Коммерсанта», рассматривается вариант установления заградительной экспортной пошлины для всех нефтепродуктов на уровне 250 долларов за тонну, что почти в 40 раз больше, чем сейчас, а также временный полный запрет экспорта. Однако категорически против таких инициатив выступают нефтяные компании.

В свою очередь, борьба с серым экспортом (вывоз за рубеж топлива, купленного для внутреннего рынка) так и не началась, причем одной из причин, по утверждению источников, стали сомнения в эффективности такой меры. До этого серый экспорт называли главным виновником проблем с топливом в стране.

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    Платон Щукин
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