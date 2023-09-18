В Госдуме предложили начать ручное регулирование цен на бензин

Депутат ГД Кирьянов назвал возможным ввод ручного регулирования цен на бензин

Россия может добиться снижения стоимости бензина и дизельного топлива, в крайнем случае власти перейдут к ручному регулированию. Такое предположение в разговоре с Ura.ru высказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Он отметил, что все предпосылки для остановки роста цен в России есть, поэтому оснований для системной озабоченности нет. Депутат напомнил, что в прошлые годы, когда стоимость топлива тоже поднималась сверх меры, правительство выработало набор мер и инструментов, чтобы не допускать явлений, критических для экономики.

В том числе речь может идти о поддержке особенно значимых для народного хозяйства отраслей, например агропромышленного комплекса. «Сейчас не первый случай и не первый год, когда растут цены на бензин, нефтепродукты», — подчеркнул Кирьянов.

В начале сентября глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что если немедленно не начать решать проблему с дизельным топливом для аграриев на юге России, то дело может закончиться катастрофой — остановкой уборочной кампании и сева озимых.

По состоянию на 18 сентября правительство не приняло никаких мер. По данным «Коммерсанта», рассматривается вариант установления заградительной экспортной пошлины для всех нефтепродуктов на уровне 250 долларов за тонну, что почти в 40 раз больше, чем сейчас, а также временный полный запрет экспорта. Однако категорически против таких инициатив выступают нефтяные компании.

В свою очередь, борьба с серым экспортом (вывоз за рубеж топлива, купленного для внутреннего рынка) так и не началась, причем одной из причин, по утверждению источников, стали сомнения в эффективности такой меры. До этого серый экспорт называли главным виновником проблем с топливом в стране.