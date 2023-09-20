Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:14, 20 сентября 2023Россия

Стало известно о закреплении российских бойцов на окраине Клещеевки

РИА: российские военные закрепились на северной окраине Клещеевки в ДНР

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Подразделения ивановских десантников закрепились на северной окраине Клещеевки в Донецкой народной республики (ДНР) и контролируют подступы к железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника разведки дивизии с позывным Феникс.

Собеседник агентства уточнил, что Клещеевка уже давно «снесена с лица земли», и там негде закрепляться, поэтому российские войска отодвинулись на рубеж железной дороги и зашли за нее. «Там закрепились», — отметил он.

По словам Феникса, в настоящее время подразделения дивизии занимают также несколько домов на двух улицах Клещеевки и на северной окраине села. Клещеевка — это средняя зона, куда «особо никто не желает соваться». «Противник особо в Клещеевку не суется, в южной части села у них побольше личного состава, в северной части, которая поближе к нам, у железной дороги, они там выставили только наблюдательные пункты, и сказать, что Клещеевка их, нельзя», — почеркнул разведчик.

Он назвал обстановку в районе села контролируемой, но при этом тяжелой, так как постоянные обстрелы кассетными боеприпасами, артобстрелы и само географическое положение Клещеевки не позволяют качественно удерживать населенный пункт.

Разведчик также рассказал, что, по разным оценкам, в Клещеевке сейчас находятся от 60 до 80 военнослужащих ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Алексей Янин. Чем запомнился актер и что ему пришлось пережить

    США задумались о вынужденной капитуляции Украины

    Стало известно о закреплении российских бойцов на окраине Клещеевки

    Дочь Джонни Деппа прогулялась по улицам в прозрачном кардигане на голое тело

    Норвегия передаст Украине десятки гусеничных транспортеров

    В Польше предупредили Украину о возможном прекращении помощи

    Блинкена уличили во лжи про украинскую армию

    Россиянин посетил ночную столовую в Таджикистане и раскрыл ее особенности

    Стало известно о новой сдавшейся в плен группе бойцов ВСУ

    Лавров прилетел в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости