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10:42, 20 сентября 2023Ценности

Кайли Дженнер показала лицо без макияжа

Фото: @kyliecosmetics

Американская телезвезда Кайли Дженнер показала внешность без макияжа и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на странице ее косметического бренда Kylie Cosmetics (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя предпринимательница записала видео, в начале которого она предстала в бежевом лонгсливе. На размещенных кадрах видно, что на ее лице отсутствует косметика. Затем девушка взяла в руки новый консилер и начала распределять его по поверхности кожи.

Поклонники восхитились внешним видом бизнесвумен, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Она такая красивая без макияжа», «Такая чистая кожа без косметики», «Прекрасная реклама для того, чтобы купить этот консилер», «Смотришься потрясающе», «Красотка», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер вышла в свет с аксессуаром за миллионы рублей. Папарацци запечатлели знаменитость на концерте певицы Бейонсе в Калифорнии. Дженнер была одета в винтажное платье без бретелей бренда Maison Margiela с рисунком лошади. Свой образ звезда дополнила редкой сумкой марки Hermes Kelly небольшого размера, которая изготовлена из стерлингового серебра.

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    Мария Винар
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