В Казахстане опровергли сообщения о конфликте на границе с Россией

МВД Казахстана опровергло информацию о конфликте с РФ в Костанайской области

В сети распространились сообщения о том, что Россия якобы пытается спровоцировать приграничный конфликт с Казахстаном. Впоследствии в силовых структурах республики данную информацию опровергли.

Соответствующий ролик был опубликован во вторник, 19 сентября, на YouTube-канале издания БАСЕ. Авторы материала, известные в Казахстане оппозиционные деятели Айдос и Наталья Садыковы, сослались на тиражируемое в соцсетях и мессенджерах видео, на котором, по их словам, запечатлен конфликт между пограничниками России и Казахстана на Федоровской трассе в Костанайской области.

За кадром уточнялось, что в противостояние первой вступила российская сторона, якобы начав стрельбу, а к месту случившегося в настоящее время массово стягиваются военнослужащие и военная техника из соседних населенных пунктов.

В тот же день представители МВД Казахстана в комментарии проекту Stopfake.kz заявили, что информация о провокации на границе в Костанайской области не соответствует действительности и является фейком. «На видео [показана] колонна автотранспорта Национальной гвардии МВД Республики Казахстан, направляющаяся на плановые полевые занятия, которые проходили в пределах города Костаная 8 сентября текущего года», — пояснили в ведомстве и напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.

Сообщения о том, что на границе России и Казахстана произошел конфликт, получили распространение преимущественно в анонимных Telegram-каналах. Некоторые российские СМИ опубликовали опровержение данных сведений, в их числе оказались РИА Новости и ТАСС.

Материал подготовлен при участии ресурса «Лапша Медиа». «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.