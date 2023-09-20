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17:45, 20 сентября 2023Забота о себе

Людям после 40 назвали утренние привычки для долгой жизни

Диетолог Сабат: после 40 нужно включать в завтрак фрукты, овощи и полезные жиры

Фото: Carissa Gan / Unsplash

После 40 лет стоит завести несколько утренних привычек для долгой жизни, рассказала диетолог Мэри Сабат. Их онаперечислила в беседе с изданием She Finds.

Важнейшим фактором похудения в этом возрасте она назвала регулярные физические упражнения по утрам. Она посоветовала сочетать кардиотренировки (ходьбу, бег трусцой или езду на велосипеде) и силовые упражнения. По словам Сабат, для людей старше 40 лет важно наращивать мышечную массу с помощью упражнений, поскольку она имеет тенденцию уменьшаться с возрастом.

После 40, продолжила она, нужно завести и новые пищевые привычки — завтрак должен включать в себя нежирные белки, цельнозерновые продукты, полезные жиры и большое количество фруктов и овощей. «Богатые белком продукты требуют больших энергозатрат на переваривание и обеспечивают насыщение, а цельные продукты поддерживают уровень сахара в крови, предотвращая замедление метаболизма», — объяснила Сабат.

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Наконец, подчеркнула диетолог, нельзя пренебрегать психическим здоровьем, поскольку хронический стресс приводит к гормональному дисбалансу, что негативно сказывается на обмене веществ и способствует увеличению веса. Она порекомендовала управлять стрессом с помощью медитации, глубокого дыхания, йоги или любимого хобби, которыми можно заниматься по утрам или в любое другое время дня.

Ранее нутрициолог Анастасия Тараско рассказала, что жир на животе чаще всего появляется из-за неправильного питания и отсутствия физической нагрузки. По ее словам, многие люди винят во всем гормоны, но на деле такая причина ожирения встречается крайне редко.

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    Александра Лисица
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