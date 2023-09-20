Стало известно об отмене встречи Зеленского и Дуды на Генассаблее ООН

Rzeczpospolita: встреча Зеленского и Дуды на полях ГА ООН была отменена

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с польским коллегой Анджеем Дудой на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке была отменена. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

При этом уточняется, что глава Польши допускает встречу с Зеленским «позже».

Ранее польского и украинского президентов заподозрили в тайных переговорах об объединении стран. Такое мнение высказал бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, отметивший, что лидеры государств несколько раз во время встреч обсуждали возможность «создания политического союза Польши и Украины, который в буквальном смысле стер бы границы между республиками».