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17:40, 20 сентября 2023Бывший СССР

На Украине возбудили уголовные дела против паломников-хасидов в Умани

На Украине возбудили 20 уголовных дел против паломников-хасидов в Умани

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Полиция Украины завела 20 уголовных дел против паломников-хасидов, которые отмечали иудейский Новый год (Рош ха-Шана) в Умани Черкасской области. Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на источник в Нацполиции.

Отмечается, что с 6 по 20 сентября в правоохранительные органы поступили 94 сообщения о событиях, связанных с паломниками-хасидами. В результате были возбуждены уголовные дела. Среди них 14 открыты по фактам незаконного хранения наркотиков, три — по факту контрабанды наркотических веществ, одно — по факту кражи, а еще одно — по факту нарушения безопасности дорожного движения. Также составлены шесть протоколов об административных правонарушениях.

В городе остаются около 16 тысяч паломников-хасидов. Уехали примерно 19 тысяч, пишет источник.

Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Киев может запретить въезд хасидам в Умань в случае продолжения депортации украинцев из страны. Он заявил, что украинские власти «не потерпят унижения своих граждан при въезде в Израиль».

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    Кристина Есикова
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