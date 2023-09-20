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14:50, 20 сентября 2023Россия

Госдума в первом чтении одобрила отмену уведомления СЕ о военном положении

Дума в первом чтении одобрила проект отмены уведомления СЕ о военном положении

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Государственная Дума России одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену уведомления Совета Европы (СЕ) о введении и отмене военного положения в России. Прямую трансляцию заседания ведет «Дума ТВ».

Соответствующий законопроект 9 августа внес в Госдуму президент России Владимир Путин. Отмечается, что, кроме уведомления о начале и прекращении военного положения, в случае принятия поправок Россия откажется сообщать ООН и СЕ о нарушении прав человека при военном или чрезвычайном положении.

18 сентября первый зампред нижней палаты парламента Александр Жуков анонсировал рассмотрение Госдумой данного законопроекта.

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