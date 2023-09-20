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05:17, 20 сентября 2023Забота о себе

Пользователи сети перечислили глупые заблуждения юности о сексе

Фото: Michael Prewett / Unsplash

Пользователи форума Reddit обоих полов рассказали о заблуждениях юности о сексе, которые считают самыми глупыми. Они перечислили эти стереотипы и ошибки в подразделе AskReddit.

Очень многие пользователи сети признались, что в детстве считали выдумкой секс, определенные сексуальные практики или роды.

Спросила маму, откуда берутся дети, когда мне было шесть или семь. Она ответила. Я пришла в ужас и убедила себя, что она шутит. Я знала, что обычно она не врет и не выдумывает дичи, но представить не могла, что это правда

Neverwhere_82пользовательница Reddit

Мужчины рассказали, что ошибались в представлениях о расположении вагины — они предполагали, что у женщин она находится выше, чем в действительности.

Не мог себе представить, что вагинальное отверстие находится внизу, между ногами. Всегда думал, что оно спереди, посредине паха

PihkalRickпользователь Reddit
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Многие заблуждения касались и непосредственно процесса зачатия.

Я прочел, что во время эякуляции выделяется много спермы, и решил, что это можно сделать только раз, и от одной эякуляции женщина может много раз беременеть в течение долгих лет

EarthExileпользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit назвали самые запоминающиеся травмы, полученные ими во время секса. Одним из самых популярных комментариев стала жалоба женщины, которая получила ожог вагины из-за виски.

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    Александра Лисица
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