Россиянкам старше 50 лет назвали визуально старящие прически

Стилист-имиджмейкер Сергей Матреничев назвал россиянкам старше 50 лет визуально старящие прически. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

В первую очередь специалист отметил натуральную седину. По его мнению, за такими волосами необходимо тщательно ухаживать и периодически их тонировать.

Также прибавить лишние годы могут небрежные пучки. «Бабетты плотно засели у нас в головах как бабушкин стиль и сделают акцент на возрасте», — заключил собеседник издания.

Ранее Сергей Матреничев назвал россиянкам стрижку, которая визуально омолаживает. Эксперт рассказал, что зрительно убрать несколько лет поможет боб-каре, который подходит практически каждой женщине.