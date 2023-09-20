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10:01, 20 сентября 2023Ценности

Россиянкам старше 50 лет назвали визуально старящие прически

Фото: Unsplash

Стилист-имиджмейкер Сергей Матреничев назвал россиянкам старше 50 лет визуально старящие прически. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

В первую очередь специалист отметил натуральную седину. По его мнению, за такими волосами необходимо тщательно ухаживать и периодически их тонировать.

Также прибавить лишние годы могут небрежные пучки. «Бабетты плотно засели у нас в головах как бабушкин стиль и сделают акцент на возрасте», — заключил собеседник издания.

Ранее Сергей Матреничев назвал россиянкам стрижку, которая визуально омолаживает. Эксперт рассказал, что зрительно убрать несколько лет поможет боб-каре, который подходит практически каждой женщине.

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    Мария Винар
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