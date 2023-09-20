Замглавы телеканала ATR заочно осудили за призывы к терроризму

Замглавы телеканала ATR заочно осудили на шесть лет за призывы к терроризму

Заместителя главы телеканала ATR Айдера Муждабаева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно приговорили к шести годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Такой приговор вынес второй Западный окружной военный суд. Мужчину признали виновным по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Отбывание наказания назначено в колонии строгого режима.

Ранее в Красноярском крае суд приговорил жителя Канска к семи годам колонии за призывы к насилию над русскими и подрыву Крымского моста.