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15:51, 20 сентября 2023Силовые структуры

Замглавы телеканала ATR заочно осудили за призывы к терроризму

Замглавы телеканала ATR заочно осудили на шесть лет за призывы к терроризму
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Заместителя главы телеканала ATR Айдера Муждабаева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно приговорили к шести годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Такой приговор вынес второй Западный окружной военный суд. Мужчину признали виновным по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Отбывание наказания назначено в колонии строгого режима.

Ранее в Красноярском крае суд приговорил жителя Канска к семи годам колонии за призывы к насилию над русскими и подрыву Крымского моста.

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    Екатерина Власова
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